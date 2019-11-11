Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık"
6 saat önce
11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:24 Kaynak: AA
11 milyon fidan dikme etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu. (3)
Erdoğan: "17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık."
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