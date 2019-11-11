Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık"

6 saat önce

11 milyon fidan dikme etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu.

11 milyon fidan dikme etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde konuştu. (3)

Erdoğan: "17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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