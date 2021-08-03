Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olan ülkelere teşekkür etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'ye destek olan, geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten, yardım gönderen ülkelerin bayraklarını paylaşarak teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınları ile mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullanarak, Türkiye'ye destek olan ülkelerin bayraklarının bulunduğu bir fotoğraf paylaştı.

Erdoğan, "Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülke adına teşekkür ediyorum" paylaşımında bulunan Erdoğan, diğer paylaşımında ise "Komşumuz İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA