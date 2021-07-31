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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız"

31.07.2021 21:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız."

Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız" - Son Dakika
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