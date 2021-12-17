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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

17.12.2021 17:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Orta Afrika, Afrika, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü - Son Dakika
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