Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak Acıları Hiçbir Ayrım Gözetmeden Anlamak ve Paylaşmak Bir İnsanlık Vazifesidir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak Acıları Hiçbir Ayrım Gözetmeden Anlamak ve Paylaşmak Bir İnsanlık Vazifesidir

24.04.2022 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak Acıları Hiçbir Ayrım Gözetmeden Anlamak ve Paylaşmak Bir İnsanlık Vazifesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesajında "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yâd ediyor, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerimi iletiyorum. Osmanlı İmparatorluğu’nun, Birinci Dünya Savaşı’na tekabül eden son yılları milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem olmuştur. Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesajında "Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerimi iletiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'na tekabül eden son yılları milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem olmuştur. Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a ve Ermeni toplumuna mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Erdoğan'ın Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde toplanan Ermeni toplumuna verdiği mesaj şöyle:

"Vefat eden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, hayatta olan yakınlarına samimi taziyelerimi iletiyorum.

Osmanlı İmparatorluğu'nun, Birinci Dünya Savaşı'na tekabül eden son yılları milyonlarca Osmanlı evladı için çok acılı bir dönem olmuştur. Bu ortak acıları, dini, etnik, kültürel hiçbir ayırım gözetmeden anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin, geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum.

"BÖLGEMİZDE KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN SİZLERİN DE KATKI VERMESİNİ BEKLİYORUM"

Nitekim komşumuz Ermenistan'la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin, iki komşu ülke arasında yakın işbirliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Çok uzun yıllar sonra bölgemizde kalıcı barış ve istikrar adına ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesine sizlerin de güçlü katkı vermesini bekliyorum.

Bu topraklardaki asırlara sari birlikteliğimiz boyunca kültürel ve beşeri hayatımızda silinmez izler bırakan Ermeni vatandaşlarımızın, huzur, güven ve emniyet içinde hayatlarını idame ettirmeleri için her türlü gayreti göstereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla anıyor, anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi iletiyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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