Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası dünyanın yıldız ülkelerinden biri... - Son Dakika

Erdoğan: "Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu