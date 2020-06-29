Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası dünyanın yıldız ülkelerinden biri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası dünyanın yıldız ülkelerinden biri...
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."
Erdoğan: "Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır."
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:57 Kaynak: AA
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