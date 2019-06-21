Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayının ardından bir restoranda yemek yedi
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:23 Kaynak: AA
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Vahdettin
Köşkü'nde sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi.
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