Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü münasebetiyle yayımladıkları mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl aynı zamanda istiklal mücadelemizin başlangıcının 100'üncü yıl dönümüdür. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşmasıyla taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir asır önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir."

DOĞU AKDENİZ VE SURİYE MESELESİ

Mesajda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine cevap veren Erdoğan, "Son dönemde Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ıncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum." dedi.

AB'NİN TÜRKİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, bazı adımlar atma kararı almıştı. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında sonuç bildirgesi yayınlamıştı. Bildirgede, AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildiği kaydedilmişti. Bildirgede, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesi halinde AB'nin hedef odaklı tedbir seçenekleri üzerinde de çalışacağına işaret edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu kararla ilgili "Çok da ciddiye almaya gerek yok çünkü Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kesintilerini daha önce yapmışlardı. Bunlar basit şeyler, bizi etkileyecek şeyler değildir" demişti.

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye CAATSA kapsamından yaptırım tehdidinde bulunmuştu. Dün ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımlar konusunu görüşmüştü.

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