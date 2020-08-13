Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis'e saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldıklarının hala gözlerinin önünde olduğunu belirterek, "Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'AK Parti 19'uncu Kuruluş Yıl Dönümü' etkinliğe katıldı. Burada konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Kerameti kendinde görenler şahsi emellerinin peşine düşenler elbette oldu. Ama hepsi siyaset tarihinin tozlu raflarındaki yerini almak zorunda kaldı. AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur kumaşını millet dokumuştur. Bütün çalışmalarımızın başarısı ülkemize ve milletimize aittir. Bizler dua ile çıktık yola aynı şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldığımız hala gözümüzün önündedir. 'Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz' dedik. Çağın ihtiyaçlarına göre üniversiteleri tek tip olmaktan çıkarıyoruz. Çeşitlilik esasında üniversiteler kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için verdiğimiz mücadele sürecinin kritik bir aşamasındayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini ve 18 yılı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından 2 döneme ayırmak gerekiyor" dedi.

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Erdoğan'ın konuşmasının ilk kısımları

Haber: Pelin ÜZEK KILIÇ/ANKARA, -