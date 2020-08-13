Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır... - Son Dakika

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi

" AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: " Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız."