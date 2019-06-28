Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı
1 saat önce
- Liderlerini gelişi Toplu fotoğraf çekimi G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:09 Kaynak: AA
- Liderlerini gelişi
Toplu fotoğraf çekimi G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Japonya
'da bulunan Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı. Programa katılan liderler ve eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
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