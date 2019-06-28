Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı

1 saat önce

- Liderlerini gelişi Toplu fotoğraf çekimi G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı.

- Liderlerini gelişi
Toplu fotoğraf çekimi G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı. Programa katılan liderler ve eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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