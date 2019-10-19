Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserili hayırsever iş adamı Osman Ulubaş tarafından yaptırılan Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptı.



Düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Okul açılışlarıyla atılan adımların ebedi aleme yatırım olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağ olsun Osman beyin bir hayırsever olarak yaptırdığı okulların, bir yenisini daha bugün açıyoruz. Osman bey yeni arsalar istiyor bu da şu demek, yeni okulların yapılacağına delalettir. Bunlardan bir tanesi galiba bir hava lisesi olsun isterler ve burada çok büyükçe bir Millet Bahçesi inşamız söz konusu. 25 bin metrekarelik bir alanda böyle bir lisenin yapılmasıyla da Kayseri'nin yıllardır havacılıkta olan özelliğine katkı olacak. Buradan Hava Kuvvetlerine öğrenci yetişmesi, hele de Milli Savunma Üniversitesinin kurulmasından bu yana, buradan bir havacılık alt yapısının oluşması büyük önem arz edecektir. Osman beyin daha önce de okullarının açılışını yapmıştık ve bu okulun dış görünüşünden de ne kadar güzel bir okul olduğu ortada. Ben şahsım ve milletim adına Osman bey ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bunun için de İnşallah bu atılan adımlarla ebedi aleme yatırımlar yapılıyor. Bunun için ben tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



Hayırsever Osman Ulubaş, "Bu okulu Cumhurbaşkanımız kendisi yaptırdı ve yapılmasına sebep oldu" diyerek yazdığı mektubu okuttu. Ulubaş mektubunda, "Elimden gelen herşeyi yapmaya gayret ediyorum. Çıktımız bu hayır yolunda özellikle bana yol açan başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Yıl önceki fen lisesi açılışında Osman bey güzel okul yapmış arsa verin okul yaptıralım demişti ve teşvikleri üzerine okullarımızı bitirdik. Allah'ın bana bahşettiği kalan ömrümde de okullar yapmaya gayret edeceğim" ifadelerine yer verdi.



Kurdele kesilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulu gezerek bilgiler aldı. - KAYSERİ