Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım."

Recep Tayyip Erdoğan, Osmangazi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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