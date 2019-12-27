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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım."
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