Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik telgrafı gönderdi.

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