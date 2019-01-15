Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz Yılı Aşkın Süredir Vatandaşlarımızı Hedef Alan Bir Terör Örgütüyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz Yılı Aşkın Süredir Vatandaşlarımızı Hedef Alan Bir Terör Örgütüyle...

43 dakika önce

IHAAW171935-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz yılı aşkın süredir vatandaşlarımızı hedef alan bir terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden öğrenecek, terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW171935-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz yılı aşkın süredir vatandaşlarımızı hedef alan bir terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden öğrenecek, terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz." 15.01.2019 17: 19: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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