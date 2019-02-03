Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle 50 Kat, 60 Kat, 70 Kat Bir Mimari, Aslında Bizim Medeniyet Ruhumuza da...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA
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