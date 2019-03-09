Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Bir Gençlik İstiyoruz Ki, Kimseye Zihnini Kiraya Vermemeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Bir Gençlik İstiyoruz Ki, Kimseye Zihnini Kiraya Vermemeli"

13 dakika önce

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.

- Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması DİYARBAKIR -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.
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Erdoğan: "Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir."

Erdoğan: "İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:54 Kaynak: AA

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