Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Bir Oy Patlaması Yapalım Ki İnşallah Bu CHP'ye Bir Osmanlı Tokadını...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir oy patlaması yapalım ki inşallah bu CHP'ye bir Osmanlı tokadını sandıkta atalım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir oy patlaması yapalım ki inşallah bu CHP'ye bir Osmanlı tokadını sandıkta atalım."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:16 Kaynak: AA
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