Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Bir Oy Patlaması Yapalım Ki İnşallah Bu CHP'ye Bir Osmanlı Tokadını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Bir Oy Patlaması Yapalım Ki İnşallah Bu CHP'ye Bir Osmanlı Tokadını...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir oy patlaması yapalım ki inşallah bu CHP'ye bir Osmanlı tokadını sandıkta atalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir oy patlaması yapalım ki inşallah bu CHP'ye bir Osmanlı tokadını sandıkta atalım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:16 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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