Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Ki Bu Kadro, Belediye Çalışanlarının Yetişemediği Temizlik Gibi Kimi...

IHAAW131013-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır" dedi.

IHAAW131013-SIY/31-01-2019



- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır" dedi. 31.01.2019 13: 10: 13 TSI

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