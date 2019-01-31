Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Ki Bu Kadro, Belediye Çalışanlarının Yetişemediği Temizlik Gibi Kimi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle Ki Bu Kadro, Belediye Çalışanlarının Yetişemediği Temizlik Gibi Kimi...

1 saat önce

IHAAW131013-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW131013-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır" dedi. 31.01.2019 13: 10: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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