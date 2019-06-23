Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı
'daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Üsküdar
'daki Saffet Çebi Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra bir süre okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra okuldan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. - İSTANBUL
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