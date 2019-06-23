Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra bir süre okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra okuldan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
İstanbul, Kısıklı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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