Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti
Son Dakika Genel Haber

- Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti

28 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçtiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra bir süre okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra okuldan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
İstanbul, Kısıklı, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Genel Başkanı Buldan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına uymayarak oyunu kullandı İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu: Oylarını kullanıp yollara düştüler Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 15:51:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]