- Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti
28 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçtiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra Kısıklı
'daki konutuna geçti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Üsküdar
'daki Saffet Çebi Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra bir süre okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra okuldan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.
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