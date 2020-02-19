Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi tören ile karşıladı.

Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Erdoğan ve Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diye selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri takdim edildi. Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivende kameralara poz verdi.

Liderlerin baş başa görüşmelerinden sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak. Toplantı sonrasında iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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