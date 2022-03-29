Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a geldi

29.03.2022 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Taşkent'e geldi.

Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a geldi

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Kaynak: AA

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