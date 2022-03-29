Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

29.03.2022 10:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçakla Taşkent'e giden Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı gerçekleştirilecek. Taşkent'te yapılacak Konsey Toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

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Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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