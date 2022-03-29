CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ

29.03.2022 11:07
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek resmi ziyaret için Özbekistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yapıldığı  Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde heyetlere seslendi. Ardından Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra 29-20 Mart tarihlerinde resmi ziyarette bulunmak üzere uçakla Özbekistan'a hareket etti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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