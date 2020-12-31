Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü
31.12.2020 23:57
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı. - İSTANBUL
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