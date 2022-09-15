Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

15.09.2022 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi.

Havalimanında törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılarak ikili görüşmeler yapması bekleniyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi dün Semerkand'a gelirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise bugün Özbekistan'a geldi.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da - Son Dakika

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