Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi - Son Dakika

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde tarihi Hive kentini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Ürgenç Havaalanı'nda karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile birlikte karayoluyla tarihi şehir Hive'ye geçti. İki lider, Hive kentindeki surlarla çevrili eski şehir yerleşkesi İçan Kale'yi ziyaret ederek, tarihi alanları gezdi.