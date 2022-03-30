Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi - Son Dakika
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

30.03.2022 14:03

Son dakika habere göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde tarihi Hive kentini gezdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde tarihi Hive kentini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Ürgenç Havaalanı'nda karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, burada gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile birlikte karayoluyla tarihi şehir Hive'ye geçti. İki lider, Hive kentindeki surlarla çevrili eski şehir yerleşkesi İçan Kale'yi ziyaret ederek, tarihi alanları gezdi.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi

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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive kentini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive kentini ziyaret etti

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da tarihi Hive kentini gezdi - Son Dakika


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