Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması

29.03.2022 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kapsamlı stratejik ortağı, dost ve kardeş Özbekistan'ın yanında olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kapsamlı stratejik ortağı, dost ve kardeş Özbekistan'ın yanında olacaktır." dedi.

Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında Kök Saray'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, geçen hafta kutlanan Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi günü kavuşma şerefine nail olacağımız mübarek ramazan ayının ülkelerimize, Türk dünyasına ve İslam alemine bereket, barış, huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı vesilesiyle ata yurdunda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak etmekteyiz. Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Özbekistan'da büyükelçilik açan ilk ülke olmanın haklı gururunu her daim yaşıyoruz. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in 'Yengi Özbekistan' şiarıyla 6 yıldır kararlılıkla uyguladığı reformları takdirle izlemekteyiz. Özbekistan'ın bu sayede çok daha müreffeh bir konuma ulaştığını büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum. Kıymetli kardeşimin bahsettiği üzere, ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık olarak tanımlama noktasında mutabık kaldık. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kapsamlı stratejik ortağı, dost ve kardeş Özbekistan'ın yanında olacaktır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesi konuştu Açıklaması - Son Dakika


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