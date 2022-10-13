Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

13.10.2022 20:02

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

ASTANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6'ncı Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirildi. Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan'ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için geldiği Astana'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki temasları çerçevesinde bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Rusya- Ukrayna savaşındaki son durumu ve tahıl koridorunu ele alması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü - Son Dakika
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