Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşeni yapmasını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda temizlik malzemesi ihtiyacını da karşılayabilecek güve sahiptir. İstihdamını korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. İşte Cuma gecesi atılan adımdan sonra Cumartesi- Pazar günü Vefa Sosyal Dayanışma gruplarının İstanbul'da Türkiye'nin değişik yerlerinde nasıl ev ev dolaştıklarını gördük. Fırınlarımızın kamyonetleriyle nasıl vatandaşlara ulaştığını gördünüz. İş bilenin kılıç kuşananındır. İstanbul gibi bir yerde 350 civarında araç ve bu çalışmalarıyla halka ulaştı. Bugüne kadar 4,5 milyona yakın vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. İstihdamın sürmesi için 3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçiyoruz. Faaliyetlerini azaltan veya ara veren işletmelerimizin istihdamı devam ettirmelerini sağlamak amacıyla kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. Kısa çalışma ödeneğine yapılan 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan faydalanamayan veya ücretsiz izne çıkartılmış olan vatandaşlarımıza da aylık bin 170 lira maaş desteği vereceğiz. Esnaf sanatkarlarımıza ve KOBİ'lerimize yönelik 25 bin liralık finansman desteğine başvurular 290 bini buldu. Bunun 164 bini ile ilgili süreç tamamlanarak 4 milyar 100 milyon liraya yakın kaynak tahsisi yapıldı. Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı. Bireysel destek paketine yapılan başvuru ise 4 milyon 200 bini geçti. Geçtiğimiz cuma günü itibariyle bu pakete yapılan başvuruların tahsisleri başladı" ifadelerini kullandı.

"Bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşeni yapmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle kamu bankaları kurumsal ve ticari işletmelerin yaklaşık 21 milyar liralık borcunu öteleyerek piyasayı önemli ölçüde rahatlattı. Aynı şekilde 800 bine yakın vatandaşımızın 41 milyar lirayı bulan konut, ihtiyaç, araç kredisi ile kredi kartı borcu da talepleri üzerine kamu bankaları tarafından ötelendi. Hazine arazilerinden ekilebilir olanlarını ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı. Salgın nedeniyle dünyada yaşanabilecek gıda ürünleri sıkıntısından Türkiye'nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ederken maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşeni yapmasını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye'yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta, ortaya çıkan yükü adil bir şekilde paylaşmakta kararlıyız."

"Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar yapılan bağış 1 milyar 612 milyon lira"

Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar yapılan bağış tutarının 1 milyar 612 milyon lira olduğunu bildiren Erdoğan, "Bir süre daha sabredeceğiz ondan sonra inşallah feraha kavuşacağız. Gün birlik olma, yardımlaşma, dayanışma, kardeş olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür. Acımızı birlikte kalbimize gömüyor ümidimizi birlikte taze tutuyoruz. Sizlere 'evde kalın, sabredin kurallara uyun derken' nasıl zorluklarla karşı karşıya bulunduğunuzu elbette biliyoruz. Vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. İnşallah az kaldı atalarımızın dediği gibi kara gün kararıp kalmaz. Bu kara günler sadece milletimizin değil bütün dünyanın kara günleridir. Sıradan gördüğümüz gündelik hayatımızın nasıl da nimet olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:42 Kaynak: İHA

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