Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 Paris Olimpiyatlarıyla ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Paris'te hem sporcu sayısı hem de kazanılan madalya itibarıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Spor Aşkı Engel Tanımaz Programını, geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirme yolunda değerli bir adım olarak görüyorum." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2002 yılında ülkeyi yönetme görevini üstlendiklerinde diğer pek çok alanda olduğu gibi engellilerle ilgili de çok ciddi sıkıntıların bulunduğunu belirtti.

Engellilerin sorumluluğunun çok büyük ölçüde ailelerin uhdesine bırakıldığını ifade eden Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarını teşvik edecek, bütüncül bir şekilde engellilerimizin meselelerini ele alacak, sorunlarına çözüm üretecek bir irade, vizyon ve hassasiyet maalesef mevcut değildi. Son 20 yılda attığımız adımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan bu tabloyu biz kökten değiştirdik. Bunu kökten değiştirerek engellilerimizin sorunlarını çözmek, ailelerin sıkıntısını hafifletmek, engelli kardeşlerimizin de bu ülkenin eşit vatandaşı olduklarını hissettirmek adına gerçekten çok güzel işler gerçekleştirdik." diye konuştu.

2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile eğitimden bakıma, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, bununla da kalmayıp 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle daha da ileriye giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha da önemlisi, engellilerin bakım evlerine veya benzeri yerlere kapatılmaya gerek kalmadan kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettiklerini de söyledi.

"Biz sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa bunu yapacağız"

Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi özgün uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Aynı şekilde okullarda kaynaştırma eğitimi uygulamasını yaygınlaştırarak toplumumuzda empatinin ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağladık. Sağlık problemi nedeniyle okula gidemeyen çocuklarımız için evleri, hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz.

Ülke genelinde toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 77 bin 600'e çıktı. Engelli evlatlarımızdan 993'üne hastane sınıflarında, 10 bin 552'sine de evde eğitim imkanı sağlıyoruz. Özel öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bir diğer çalışma, destek eğitim odalarının sayısını artırmak ve içeriğini zenginleştirmektir. Bir süre öncesine kadar 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı itibarıyla 638'e ulaştı. 81 ilde 10 bin destek eğitim odası yapımı için çalışmalarımız sürüyor. Biz sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız."

"Engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide, siyasette ben de varım diyor"

Üniversitelerin tamamında engelli öğrenci koordinasyon merkezleri kurduklarını belirten Erdoğan, bunların dışında spordan iş dünyasına, kamuda istihdamdan siyasete kadar her alanda engellilere daha önce eşi benzeri görülmemiş imkanlar sunduklarını bildirdi.

Erdoğan, "Atılan tüm bu adımlar sayesinde engelli kardeşlerimizin öz güveni yükseldi, topluma ve devlete olan güvenleri arttı." dedi.

Bugün hayatın hiçbir alanında engellilerin yok sayılmadığını, bilakis el üstünde tutulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Uzun yıllar dışlanan engelli kardeşlerimiz sporda, sanatta, akademide, siyasette artık göğüslerini gere gere ben de varım diyor." diye konuştu.

Engellilerin desteklenip kendilerine gerekli imkanlar sunulduğunda neleri başarabildiklerinin en net biçimde spor alanında görüldüğünü söyleyen Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce sporun birçok branşında kısıtlı sayıda varlık gösterebilen engellilerimiz, bugün sporun her alanında adeta destan yazıyorlar. Rakamlar, sporda ülkemizin nereden nereye geldiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunlarına sadece bir sporcuyla katılmış ve hiçbir madalya kazanamamıştır. 20 sene sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına 87 sporcuyla katıldık ve 2'si altın, 4'ü gümüş, 9'u bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalyayla ülkemize döndük.

Tokyo 2020, 13 branş ve 87 sporcuyla paralimpik oyunlar tarihimizin en fazla sayıda branş ve sporcuyla katılım sağladığımız organizasyon oldu. Sporcularımız dünya, Avrupa ve diğer uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazanarak milletimize büyük gurur yaşattılar. Hiç şüphesiz bu tarihi başarıda, devletimizin altyapı yatırımları yanında federasyonlara ve kulüplere verdiği desteklerin de önemli payı vardır."

"Engelliler spor federasyonlarına verilen bütçeleri her yıl artırdık"

Engelliler spor federasyonlarına verilen bütçeleri her yıl artırdıklarına, sadece bu yıl 4 engelli spor federasyonuna yaklaşık 70 milyon lira kaynak tahsis ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Engelli spor kulüplerimize yönelik desteklerde de hem sayı hem de miktar itibarıyla ciddi iyileştirmelere gittik. Geçmişte yıllık 159 bin lirayı ancak bulan yardımların miktarı, 2020 senesinde 1101 spor kulübüne 6,5 milyon lira seviyesine çıktı. Tüm bu destek ve teşviklerin meyvesini sadece madalya sayısında değil, aynı zamanda sporcu sayısında da toplamayı başardık. Engelli sporcu sayısı 2002 yılında 2 bin 763 iken 2021 yılı itibarıyla bu rakam 45 bin 441'e çıktı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. Elbette bulunduğumuz konumu yeterli görmüyor daha büyük başarılar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarıyla ilgili hazırlıklara şimdiden başladıklarını da belirterek, "Paris'te hem sporcu sayısı hem de kazanılan madalya itibarıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Spor Aşkı Engel Tanımaz Programını, geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirme yolunda değerli bir adım olarak görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu çalışmanın, tüm gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Engellilere verilen bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Her biri tek başına bir başarı hikayesi olan engelli sporcularımıza Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde, tırlar ve spor malzemelerin bulunduğu alanı ziyaret etti, engelli sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan müzik topluluğu, program öncesinde müzik dinletisi sundu. Öğrenciler, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını çaldı.

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesini anlatan videonun izletildiği programda, engelli milli sporcular Öznur Cüre ve Merve Seda Özsu, selamlama konuşması yaparak, spora ve eğitime katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki spor malzemelerinin yer aldığı tırlar yola çıktı.

Erdoğan, "Yolları açık olsun. Rabbim kazadan belada muhafaza etsin. Spor aşkı engel tanımaz." diyerek tırları uğurladı.

Engelli milli sporcular, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, imzalı milli takım forması ve elle işlenmiş semazen tablosu hediye etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı.

(Bitti)