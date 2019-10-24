Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayına konuk olacak
Son Dakika Magazin Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayına konuk olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayına konuk olacak

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesinin ardından ilk kez canlı yayına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel yayına konuk olacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesinin ardından ilk kez canlı yayına çıkacak. Erdoğan, Türkiye-Rusya arasında Suriye konusunda varılan mutabakatın ayrıntılarını açıklayacak.


"Barış Pınarı Operasyonuna adım adım nasıl gidildi?", "Harekat sürerken gelen uluslararası baskılara hangi yanıtlar verildi?", "Türkiye, ABD ve Rusya'dan istediklerini aldı mı?", "Operasyon hamlesi bölgesel denklemi nasıl etkiledi?" soruları ve tüm merak edilenler yanıt bulacak.


Serdar Karagöz ve Pelin Çift'in sunumuyla gerçekleştirilecek özel program TRT 1,TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz, TRT World, TRT Arabi, TRT Kurdi ve TRT Radyo ortak yayınıyla saat 21.00'de ekrana gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Soçi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:39 
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