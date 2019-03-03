Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarının Aday Göstermediği İllerde Bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarının Aday Göstermediği İllerde Bu...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:09 Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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