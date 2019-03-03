Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Bölücü Örgütün Siyasi Uzantılarının Aday Göstermediği İllerde Bu...
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:09 Kaynak: AA
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