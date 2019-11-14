Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."