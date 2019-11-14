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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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