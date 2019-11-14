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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."
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