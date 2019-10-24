Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız, bunların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız, bunların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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