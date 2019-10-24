Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız, bunların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız, bunların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı."
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