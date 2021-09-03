Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere- İkizdere Yolu ve Tünelleri açılış törene katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesi için sahnede bulunması

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