Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Kıta ülkelerine (Afrika) yönelik, Batılı devletlerin sergilediği...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Kıta ülkelerine (Afrika) yönelik, Batılı devletlerin sergilediği o mütekebbir, müdahaleci, nobran tavırlarını asla kabul etmedik, etmiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Kıta ülkelerine (Afrika) yönelik, Batılı devletlerin sergilediği o mütekebbir, müdahaleci, nobran tavırlarını asla kabul etmedik, etmiyoruz."
Erdoğan'dan dikkat çeken "güvenli bölge" vurgusu! Büyük harflerle yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması cinayet romanı yazdı TRT World Forum, küreselleşme temasıyla İstanbul'da başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu