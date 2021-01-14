Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şöyle bir istirhamım var; başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekilleri olmak üzere, lider kadrolar... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şöyle bir istirhamım var; başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekilleri olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere, bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum."