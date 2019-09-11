Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum"
-"Siyasi olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Ancak milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebileceğimizi inanıyorum"
-"Seçildiğiniz gün itibarıyla size oy versin vermesin herkese aynı yaklaşımda bulunacağınıza inanıyoruz. Bizler de sizlere aynı samimiyet ve hüsnü niyetle yaklaşıyoruz"
-"Her fırsatta söylediğim Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet tablosunun da burada bir yansıması olduğunu söylemekten de gurur duyuyorum"
-"Belediye Başkanlığından gelmiş biri olarak sizleri en iyi anlayacak kişi olduğumu düşünüyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.