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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum" -"Siyasi olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum"

-"Siyasi olarak farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Ancak milletimizin ali çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebileceğimizi inanıyorum"

-"Seçildiğiniz gün itibarıyla size oy versin vermesin herkese aynı yaklaşımda bulunacağınıza inanıyoruz. Bizler de sizlere aynı samimiyet ve hüsnü niyetle yaklaşıyoruz"

-"Her fırsatta söylediğim Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet tablosunun da burada bir yansıması olduğunu söylemekten de gurur duyuyorum"

-"Belediye Başkanlığından gelmiş biri olarak sizleri en iyi anlayacak kişi olduğumu düşünüyorum"


ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özellikle terörle arasına mesafe koymuş başkanlarımızla bir arada olmaktan...

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
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