Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özoğul'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özoğul'u Kabul Etti

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özoğul'u Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece, Yusuf Özoğul ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, "İyi ki varsın" dediği Yusuf Özoğul'a, vefat eden yakını için de başsağlığı diledi.

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavır takınmıştı. Görüntüyü kaydeden Mine K'nin paylaşımı, tepkiye neden olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Pendik, Güncel
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