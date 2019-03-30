Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özoğul'u Kabul Etti
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Pendik
'te AK Parti
broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'u kabul ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, dün gece, Yusuf Özoğul ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan, "İyi ki varsın" dediği Yusuf Özoğul'a, vefat eden yakını için de başsağlığı diledi. İstanbul
Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavır takınmıştı. Görüntüyü kaydeden Mine K'nin paylaşımı, tepkiye neden olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:52 Kaynak: AA
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