Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paçasını Terör Örgütlerine Kaptırdığı İçin Davamıza Maalesef Aykırı Düşen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paçasını Terör Örgütlerine Kaptırdığı İçin Davamıza Maalesef Aykırı Düşen...

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu mitingindeki konuşmasında, "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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