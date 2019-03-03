Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paçasını Terör Örgütlerine Kaptırdığı İçin Davamıza Maalesef Aykırı Düşen...
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ORDU - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ordu
'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(2) Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Ordu mitingindeki konuşmasında, "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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