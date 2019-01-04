Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katılacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Cumartesi günü İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası merhum Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli için düzenlenen mevlide katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
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