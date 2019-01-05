Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katıldı

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli ailesinin mevlidine katıldıİZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli ailesinin mevlidine katıldı

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası eski başbakan yardımcılarından merhum Ekrem Pakdemirli ile ablası Ayşe Pakdemirli'nin ölüm yıldönümü için mevlit okutuldu.
Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camii'nde ikindi namazını müteakip okunan mevlide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocukları sevdi. Erdoğan mevlidin ardından fabrika açılışlarına katılmak üzere Manisa'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:44 Kaynak: İHA

İzmir, Bekir Pakdemirli, Politika
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