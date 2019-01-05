Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli Ailesinin Mevlidine Katıldı
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdemirli ailesinin mevlidine katıldıİZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası ve ablası için düzenlenen mevlide katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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