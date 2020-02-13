Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a geldi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 14.30'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Han Hava Üssü'nde Pakistan Başbakanı İmran Han, Federal Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Hamad Azer ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Murad Eşref Janjua ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kullandığı araç ile havaalanından Başbakanlık binasına gitti.