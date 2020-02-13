Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.



İletişim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. İletişim Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Pakistan Başbakanı Sayın Imran Khan'ın başkanlıklarında, ilgili Bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemdedir" denildi.



Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:



"Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de bir araya geleceklerdir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edeceklerdir." - ANKARA