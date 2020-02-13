Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'a gitti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'a hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'a hareket etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan uğurladı. Pakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan eşlik ediyor.


Cumhurbaşkanlığından söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın başkanlıklarında ilgili bakanların katılımıyla İslamabad'da gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemdedir. Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecektir" denildi.


Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de bir araya geleceği, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda da bir konuşma yapacak. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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