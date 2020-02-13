Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gitti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gitti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gitti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret için özel uçak 'TUR' ile saat 10.00'da Esenboğa Havalimanı'ndan İslamabad'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

İslamabad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında, Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecek. Ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna hitap edecek.


- Ankara
Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı
30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:23:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]