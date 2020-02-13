Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa yürümesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Pakistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa yürümesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Pakistan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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