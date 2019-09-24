Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul ettiNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti

NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, New York, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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