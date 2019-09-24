Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul ettiNEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.
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